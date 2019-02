Esas palabras me marcaron de por vida porque no supe qué contestar. Mi respuesta debió haber sido “no, no dejé el colegio; yo busco ayuda para usted”. Pero le fallé al estudiante. En aquel momento, empezando en el mundo de la enseñanza, solo lo miré atónito, sin saber qué responder. Me di vuelta y continué escribiendo en la pizarra. Todavía hoy se me desgarra el corazón al pensar en ese estudiante. No sé qué habrá sido de él y nunca me perdonaré no haber hecho nada en aquel momento.