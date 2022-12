Apoyo conceder bachillerato a quienes no pasaron la prueba

Soy parte del penúltimo grupo de estudiantes de secundaria que le correspondió presentar el examen de bachillerato, en el muy lejano 1972. La eliminación del examen, posteriormente, me pareció una disposición irresponsable, fundamentada en la corriente imperante, que buscaba satisfacer los reclamos del pobrecitico estudiante, que al final de sus estudios secundarios debía demostrar si realmente había aprendido lo elemental y determinar si el sistema educativo cumplía medianamente su objetivo.

Una década más tarde, fui testigo privilegiado del mal resultado de esta medida como jefe de la Sección de Reclutamiento de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), a la sazón, un considerable empleador.

La DGSC aplicaba por aquel entonces un test de conocimientos básicos de español escrito, legitimado en algún momento por una tesis de grado como una prueba psicométrica válida y confiable, que debían aprobar quienes aspiraban a una serie de cargos, especialmente, oficinistas y secretariado.

Contando estadísticas de aprobación anual, nos dimos cuenta de que cada año el resultado de la prueba era radicalmente menor. Una comparación entre 1973 y 1983 nos dejó un dato aterrador. En 1973, el 75% de los candidatos obtuvieron una nota igual o superior a 60 (de 100 puntos posibles) y en 1983, el 80% reprobó.

A mediados de la década de los ochenta, la entidad que administraba los parques nacionales hizo ver a la DGSC que los guardaparques, a los que se les exigía ser egresados de colegios agropecuarios, no sabían escribir, lo que se verificó al realizar una prueba de ingreso, que incluía un dictado, cuyo resultado dio una media estadística de 40. Quedó demostrado lo que nos recuerda la doctrina de gestión de calidad: lo que no se mide no mejora.

En 1989, volvió el bachillerato y los resultados mejoraron, pero siempre fue atacado por los gremios educativos, preocupados únicamente por reducir el tiempo de enseñanza a que cada alumno tiene derecho.

En el 2009, sabiendo que los datos de aprobación del bachillerato en los colegios públicos eran nefastos, en muchos casos inferiores al 50% del estudiantado, como director general de Servicio Civil propuse un incentivo material para los centros educativos que se acercaran al 100% de aprobación, porque también los había, como en la mayoría de los colegios privados. Resulta que la propuesta se empantanó debido a la oposición de la mayoría de los gremios educativos y a algunas autoridades, pues alegaban que los muchachos y los docentes se estresarían en demasía. ¡Válgame Dios!

Recientemente, La Nación publicó en sus páginas las metas que considera merecen ser resaltadas del Plan Nacional de Desarrollo, y llamó la atención, en cuanto a educación, a lo poco significativas que estas resultan para superar el profundo bache en que hemos caído.

El Plan propone aumentar préstamos para carreras de alta demanda laboral, incrementar la cobertura del subsidio para transporte estudiantil —por cierto, sobre el cual pesan graves denuncias por aparente corrupción— y egresar cada vez un mayor número de personas con dominio del idioma inglés mediante una mayor cobertura de los programas afines que ofrece el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

No encontramos nada que tome el toro por los cuernos, como la nefasta convención colectiva o reformar la Ley de Carrera Docente, acto sin el cual nada útil será posible.

Apoyo, por tanto, los argumentos esgrimidos por los proponentes del proyecto de ley para otorgar el bachillerato a unas 36.000 personas que aprobaron todas las materias del colegio, pero reprobaron una o varias de las pruebas contenidas en el examen de bachillerato.

Lo anterior, para dar oportunidad a mejorar la empleabilidad y la promoción de la superación personal. Conozco muchísimas personas valiosas que, habiendo sido pésimamente preparadas en el colegio, no pudieron superar pruebas de matemáticas o de inglés, para poner un solo ejemplo.

Borrón y cuenta nueva, cuando menos hasta que aprobemos una disposición legal que permita un mayor grado de competitividad y calidad, verbigracia, el váucher educativo que tanto temen los gremios magisteriales, pero acogido con éxito en Finlandia, país que no por casualidad lidera las pruebas PISA.

El autor es ex director general de Servicio Civil.