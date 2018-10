¿Qué hay de los acuarelistas costarricenses que nos representan? Son 12 , pero solo comentaré acerca de algunos pocos. Observé excelentes trabajos, pero algunos nos quedaron debiendo. Empecemos por Malinche, de Hannia Ruin; puedo considerarla la máxima de la simplicidad, pero no por ello carece de belleza. Me da la impresión de que fue un trabajo rápido, con poco o ningún manoseo de la mancha primaria, sin necesidad de veladuras o, si las tiene, son casi imperceptibles. Pero la acuarela tiene toda la calidad de un trabajo con manchas muy transparentes y limpias. Es una muestra de que a veces no hay necesidad de complicarse mucho con la técnica para lograr buenas obras.