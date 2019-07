Esta afirmación es temeraria y se basa en inventos del propio medio de prensa, que pretende generar un vínculo entre los grupos señalados, los cuales en realidad no tienen nexo alguno. La Nación se basa únicamente en supuestas declaraciones de una persona, a quien no identifica nunca, y refiriéndose a comentarios hechos en las redes sociales, para inventar relaciones entre agrupaciones que no tienen nada en común ni coordinan ninguna clase de acción conjunta. Como es costumbre, La Nación no realizó ningún ejercicio de contraste con las partes, careciendo de los principios éticos y morales mínimos del periodismo.