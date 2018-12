En relación con la nota “BCR oculta monto de liquidación pagada a exempleados de Bancrédito”, publicada el 17 de diciembre en la sección “El País”, el Banco de Costa Rica aclara que no está ocultando ninguna información. Cuando fue consultado, se indicó que no cuenta con los datos de esa liquidación, pues esta estuvo a cargo del interventor designado por el Conassif y el Banco no estuvo involucrado en ella. De manera que al BCR no le corresponde brindar la información relacionada con dicho proceso. n