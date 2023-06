Acciones contra la CCSS

Cuando el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia creó la Caja Costarricense de Seguro Social, tuvo el ideal de levantar una institución capaz de proteger de forma integral a la población a través de servicios médicos hospitalarios iguales para todos. Jamás pensó que 80 años después un presidente la definiría como una “gusanera de tórsalos”.

Detrás de las palabras empleadas por Rodrigo Chaves asoma una clara intención de acabar con el sistema social de derecho. El sistema social de derecho son las responsabilidades aceptadas constitucional y materialmente por el Estado con la intención de velar por el bienestar y la calidad de vida de los habitantes por medio de la universalización del seguro social.

La contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores constituye la base de los recursos de la Caja, así como de las funciones que debe cumplir.

Fallos constitucionales son claros sobre la responsabilidad del Estado de dotar de recursos suficientes a la CCSS y que esta garantice el acceso a servicios de salud bajo principios de carácter universal e igualitario.

Es decir, no se trata de matar un mito. Está claro que nada es gratis, alguien tiene que pagar; sin embargo, no se debe simplificar haciendo creer que todo es corrupción, porque la realidad es mucho más compleja, no se debe esconder la intención de desmantelar el Estado social de derecho detrás de frases como “administraciones irresponsables”, “cifras maquilladas”, “piñata con la plata”, “red de cuido”, etc.

La crisis de la Caja fue revelada en el 2011 durante la administración Chinchilla Miranda, producto del retraso del pago a proveedores, y fue confirmada luego en el Informe sobre el estado de la situación financiera del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en julio de ese año.

El Estado es el principal deudor de la seguridad social, debido al incumplimiento de sus obligaciones legales. Por citar un ejemplo, en 1994, el Ministerio de Hacienda, bajo la administración Figueres Olsen, redujo el presupuesto asignado al Fodesaf y, por ello, no pudo contribuir a la CCSS lo correspondiente para cubrir a la población en indigencia.

La deuda acumulada en el período 1994-2007 asciende a ¢301.000 millones, según un balance financiero del sistema de enfermedad y maternidad, al 30 de junio del 2007.

Los convenios entre la CCSS y Hacienda para que el Estado honrara esa deuda acumulada fueron una forma de evasión; la deuda se pagaría fraccionada hasta el 2020, por medio de bonos colocados en el mercado de valores y comprados por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

En otras palabras, un mecanismo indirecto de transferencia de fondos del IVM al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM). El IVM es utilizado como caja chica para transferir recursos al seguro de salud y para solventar necesidades del Ejecutivo, incluida Hacienda, y el Banco Central.

El Estado es históricamente responsable de evadir el pago de las contribuciones y de recurrir a tecnicismos para rebajar el monto pendiente. La administración Chaves no es la excepción. En reiteradas ocasiones, el presidente ha manifestado su renuencia a pagar a la Caja.

Hacienda tiene engavetados, además, $27 millones de un préstamo aprobado por el Fondo Monetario Internacional. La excusa del ministro Nogui Acosta es que la deuda no está identificada, aunque la Contralora dijo a los diputados que solo en el 2022 fue de ¢252.000 millones.

La evasión y la morosidad son las principales razones de la crisis de la Caja y del sistema de seguridad social; son de mayor peso sobre su salud financiera. Ciertamente, no son las únicas, pues hay condiciones estructurales, como la precarización de las condiciones de empleo (más desempleo e informalidad) y las transformaciones en los perfiles demográfico (aumento de la expectativa de vida) y epidemiológico.

También, problemas de carácter interno, como el incumplimiento de jornadas laborales, los famosos “biombos” del pasado, las interminables listas de espera e irregularidades en las compras, entre otros.

En resumen, no es de recibo querer sacrificar la CCSS y el sistema de seguridad social. Contrario a lo señalado por el mandatario, está claramente identificada la persona “que mueve la cuna” y los defensores del sistema no vamos a permitirlo.

El autor es diputado.