También sucede que dos personas usuarias del mismo canal de comunicación no puedan acceder de la misma forma a determinada información. Por ejemplo, las especificidades del corte de agua se publicaron en una red social mediante una imagen que incluye un mapa, en el cual se marcaron en rojo las zonas afectadas por el corte y en amarillo las posibles zonas de afectación, a esta imagen no se le agregó ningún comentario al pie. La imagen fue revisada por una persona que sí pudo acceder a toda la información, pero también fue revisada por una persona que no distingue colores, por lo que, a pesar de que se enteró del corte de agua, no pudo estar al tanto de las diferentes zonas de afectación. Por último, pensemos que este gráfico también llegó a una persona ciega que utiliza el lector de pantalla, el cual no pudo interpretar la imagen y, por tanto, nuestro receptor no pudo acceder la información.