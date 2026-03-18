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A sus 84 años, Paulina Peralta sigue bailando y enseñando con la pasión de siempre

Su legado trasciende el arte: enseña a creer, a persistir y a encontrar en el movimiento una forma de crecimiento personal

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Por Leonor Eugenia Cabrera Monge
Paulina Peralta es maestra de ballet, folclor nacional e internacional y flamenco. También es productora y coreógrafa.







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