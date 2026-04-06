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A seis años de una pandemia recién declarada...

El futuro era incierto y nos aquejaban las nuevas restricciones que se nos imponían para tratar de controlar este evento de impacto mundial que trastocaría nuestro día a día y redefiniría nuestra cotidianeidad

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Por Luis Chasí Prestinary
Pandemia 2020. Covid-19. Hisopados, comercios cerrados, uso de mascarilla, toma de temperatura
La nueva realidad, que se nos impuso en cuestión de días, incluía el uso de mascarillas, la toma de temperatura, muchos comercios cerrados e hisopados para descartar o confirmar la presencia del coronavirus. (Fotocomposición: Archivo LN/Archivo LN)







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pandemiacovid-19abril de 2020

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