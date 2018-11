Al ver la situación tensa y económica que azota a nuestro país, mi corazón me dicta que no puedo ni debo quedarme callada. Cuando empezó la huelga masiva contra el plan fiscal, todo parecía normal. Era una huelga más y el derecho de los sindicatos a protestar y luchar era visto no solo como la característica de un país de derecho, sino también como algo digno de apoyar.