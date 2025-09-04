Foros

60 formadores en Geriatría y Gerontología se darán cita en Costa Rica

Provenientes de España y de 20 países de Latinoamérica, recibirán un curso de actualización en la UCR sobre cómo preparar a nuevos médicos para atender a nuestra creciente población adulta mayor

Por Fernando Morales Martínez
Visita Medica de geriatría
La simulación clínica con talleres prácticos en los que se recrea el entorno de una consulta médica de un paciente adulto mayor con el facultativo, ha sido muy exitosa en la Facultad de Medicina de la UCR. (Alonso Tenorio)







