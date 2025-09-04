60 formadores en Geriatría y Gerontología se darán cita en Costa Rica

La simulación clínica con talleres prácticos en los que se recrea el entorno de una consulta médica de un paciente adulto mayor con el facultativo, ha sido muy exitosa en la Facultad de Medicina de la UCR.

Fundada en el año 2002 como líder y fuente de referencia de la atención integral en Geriatría y Gerontología Clínica continental, la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor (ALMA), realizará un nuevo curso de capacitación en geriatría con la evidencia científica más actualizada. Tendrá lugar este mes en la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica (UCR) y participarán 60 profesionales de España y de 20 países de Latinoamérica, previamente seleccionados.

Estos cursos rotan entre diferentes países de Latinoamérica y España. En 2004, Costa Rica fue seleccionada como sede del curso cuyo eje principal fue la nutrición en la persona adulta mayor. Nuevamente, en 2014 nuestro país fue elegido como sede y el tema abordado fue el cáncer en las personas adultas mayores.

Ahora, la Academia escogió a Costa Rica para impartir este curso sobre docencia en Geriatría y Gerontología Clínica por los logros alcanzados en la formación de profesionales en este campo y en concordancia con los principios de capacitación en Geriatría según la evidencia científica más reciente.

Los geriatras latinoamericanos interesados en formar parte de ALMA se someten a una selección rigurosa mediante un proceso que debe ser constatado por profesores de Geriatría de las principales universidades de Latinoamérica y España. Deben demostrar su participación en atención clínica, docencia activa e investigación.

Una vez seleccionados mediante un proceso de méritos, deben aprobar tres cursos intensivos, una vez al año durante tres años, para lograr el ingreso a la Academia, de la cual nuestro país es miembro fundador. Actualmente, la Academia está conformada con 500 miembros, todos profesores de Geriatría.

El propósito de ALMA con estos cursos es incidir en la excelencia de la enseñanza, así como dar a conocer los métodos de abordaje más actuales en el análisis de la problemática geriátrica, de modo que la atención integral especializada sea posible en toda la región.

Estos cursos son teórico-prácticos, con la última información científica disponible, e incluyen el análisis de casos clínicos. Esta vez se incorporará, además, la importancia de la acreditación o certificación de calidad en los programas de posgrado en América Latina; esto, para homologar los programas de estudio y la simulación clínica con talleres prácticos en que se recrea el entorno de una consulta médica del paciente y el facultativo, metodología exitosa en Costa Rica que se busca replicar en otros países.

ALMA cuenta con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y, por medio de sus cursos académicos especializados, busca abordar las diferentes aristas de la población adulta mayor con el fin de innovar y fortalecer el conocimiento de los profesionales en Geriatría.

doctormoralesgeriatria@gmail.com

Fernando Morales Martínez es médico en Geriatría y Gerontología, miembro honorario de Acanamed y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica.