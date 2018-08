Conforme pasan los años, los participantes en esta tradición se enfocan mucho más en deseos para el mundo y no tanto en sus aspiraciones personales. Entre los mensajes que destacaron en diciembre del 2017 estaban: “Que la gente tenga más empatía por los demás”, “Que el mundo sea un lugar más seguro para todos” e incluso “Queremos gobiernos comprometidos con los derechos humanos y civiles”. Evidentemente, esas frases no deberían ser ajenas a los costarricenses. Si algo nos ha enseñado el 2018 es que Costa Rica no está exenta de los problemas que siempre vimos de lejos y creíamos que no nos afectarían.