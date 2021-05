Un buen árbitro sabe que, en ocasiones, lo mejor es hacer que no vio una falta leve; y que, en otras, lo correcto es conceder la "ley de la ventaja" y permitir que la jugada continúe. Quizás se acerque al jugador y le llame la atención privadamente: "La próxima vez vendrá la tarjeta". Si el jugador es, además, buen entendedor, no incurrirá de nuevo en la incorrección; todos salen ganando y el juego no se desluce. El silbatero entiende que él o ella no es el protagonista del encuentro, sino que lo son los equipos que se enfrentan.