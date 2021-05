Contrasta esta poca publicidad que se da a los asuntos científicos, con el énfasis de que se pone en todo aquello que tiene que ver con el deporte, sobre todo cuando la prensa resalta los aspectos materialistas de las diversas disciplinas deportivas, que crean tales espejismos en nuestros jóvenes que estos llegan a pensar en el deporte como una meta económica más productiva que cualquier actividad más intelectual. Y no es que pensemos que las diversas manifiestaciones del deporte en el mundo moderno no son importantes para la salud física y mental de cualquier conglomerado humano. Lo que pasa es que estamos convencidos de que la ciencia y los sucesos científicos, incluyendo aquellos que ocurren a nuestro alrededor, merecen también atención periodística y al menos una pequeña parte del espacio que se dedica a los eventos deportivos en los diversos medios de comunicación. No sería difícil encontrar otros grupos de científicos nacionales -que han alcanzado una reputación internacional respetable en sus respectivas especialidades, y que, algunas veces, son mejor conocidos fuera del país-, para divulgar sus importantes trabajos.