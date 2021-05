Esa es la gran diferencia. Y bien menciona el columnista el ejemplo de Estados Unidos, el mayor productor de riqueza, pero que no tiene políticas de reparto. En salud gastan el 15 por ciento de su PBI, pero se les quedan 44 millones de personas sin servicios porque no tienen acceso al supermercado sanitario, al seguro privado de atención médica. Los países de la comunidad europea gastan el 10 por ciento y cubren a toda su población con un sistema de seguridad social, nacido de los seguros sociales del siglo pasado, que EE. UU. nunca estableció. Es lamentable leer, otra vez, la conclusión de los técnicos extranjeros: tenemos recursos suficientes para una mejor lucha contra la pobreza, pero nuestra ineficiencia no nos permite aprovecharlos.