Glorias pasadas. Los de la quinta casa no despertaron, siguieron viviendo de glorias pasadas. No se dieron cuenta de los cambios a su alrededor, y, poco a poco, la hermosa casa donde vivían se fue quedando rezagada. Malgastaron su tiempo discutiendo, interpretando leyes obsoletas y siguiendo reglamentos imprácticos. El pasado les impide tomar decisiones y en algunos asuntos hasta cobardes parecen. ¿Cuál será el detonante que les haga cambiar? Quizás tengan que sufrir las tribulaciones que vivieron los de las casas más hacia el norte para que tomen las decisiones pertinentes. Mientras ellos siguen con sus ojos vendados por la vanidad, el resto del barrio se supera y se esfuerza por salir adelante. No perdamos la esperanza de que despierten y sigan el ejemplo de sus vecinos, tomen decisiones y las ejecuten oportunamente, inviertan en infraestructura, permitan la competencia, especialmente en las telecomunicaciones, simplifiquen el sistema tributario, disminuyan los aranceles y trabas al comercio, y sigan dando recursos a la educación, el verdadero valor agregado en la nueva economía.