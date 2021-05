No es aplicable. Por lo anterior, resulta inexacto y equívoco aplicar el párrafo 1 del punto 4 del art. 121 de la Constitución Política ("Los tratados públicos y convenios internacionales, que atribuyan o transfieran determinadas competencias a un ordenamiento jurídico comunitario [como lo sería un modelo análogo al instaurado por la UE o como el pretendido por la integración total de Centroamérica en un solo Estado y bajo un solo Gobierno] con el propósito de realizar objetivos regionales y comunes, requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros") cuando en realidad estamos frente al segundo supuesto que comporta tal articulado ("No requerirán aprobación legislativa los protocolos de menor rango, derivados de tratados públicos o convenios internacionales aprobados por la Asamblea, cuando estos instrumentos autoricen de modo expreso tal derivación". Reformado por ley N° 4123 del 31 de mayo de 1968).