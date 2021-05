Ni Marco Vinicio Ruiz, adalid del proteccionismo, elegido presidente de la Cámara de Industrias por 40 de un total de 700 industriales, ni Antonio Burgués, miembro no exportador de la junta directiva de una cámara exportadora, representan a los empresarios de Costa Rica. El sector empresarial nacional sufre una sensible crisis de representatividad y de liderazgo, y la imagen que está proyectando, por culpa de algunos dirigentes, no es la más halagadora. Los siguientes episodios merecen un análisis especial: la posición ambigua sobre el proyecto de Ley en defensa del trabajador, el bloqueo del puerto de Caldera por arroceros; la complicidad, entre bastidores, de algunos en el bloqueo de vías públicas y, ahora, esta danza de intereses, al calor del TLC con Chile, para desplazar a los excelentes funcionarios del COMEX, quienes por su preparación y experiencia suscitan los celos de quienes no están a su altura. El sector empresarial debe reaccionar para bien de Costa Rica, pues esta crisis de ingobernabilidad que nos agobia y este asalto constante de los grupos y grupúsculos de presión contra el Estado y el interés público está desestabilizando nuestra democracia.