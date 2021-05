La solución de nuestros problemas y hasta el tipo de sociedad dependerán, según José M. Corrales, de una reforma política y de una Asamblea Constituyente. Si tan fácil fuera el progreso, no habría problemas en este mundo. (En cuanto a su respuesta de ayer, le aclaro: no necesito "mutilar sus palabras para desacreditar sus posiciones". Sus juicios son tan absolutos que, aunque lo intentara, no podría mutilarlos).