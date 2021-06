¿Ricos o pobres? A la luz de estas reflexiones, contestemos el reto formulado por el expresidente Oscar Arias, en un reciente discurso en la sede del PLN: "Debemos escoger si queremos ser ricos o pobres". Si queremos ser pobres, la decisión es cómoda: dormir a pierna suelta, vivir de escaramuzas políticas, no aceptar ningún cambio, abotagarnos de privilegios, no entrarles a los problemas de fondo, no pensar, no estudiar, no leer, no tomar decisiones... En fin, la ruta del vacilón. Si queremos ser ricos, en todo, no solo económicamente, el camino es todo lo contrario... El camino de la sabiduría y de la riqueza es el sacrificio.