Dice el expresidente Rodríguez: "No es posible, en la Costa Rica que conozco, que se quiera causar un gran daño a mi persona, a mi familia y a la institución que represento, irrespetando mi estado de inocencia". Otra vez la conspiración contra él. La soberbia es el primer pecado capital y pasa una gruesa factura. La Costa Rica que "conoce" es la de él, la que enlodó, no la nuestra. La víctima del daño causado no es, según su opinión, nuestro país, sino su familia y la OEA. Así su familia, que irrespetó, y la OEA, que está desprestigiando, valen más que Costa Rica. La manipulación de conceptos y valores no tiene parangón.