Al preguntarle el periodista Harold Leandro, de La Nación , a Steve Sampson cuál había sido la mejor lección cosechada por él en Costa Rica, contestó: “Tratar con un tico es totalmente diferente a hacerlo con un gringo. Hay que saber el cuándo y el cómo y el dónde. Creo que el no tener control del español –con estas frases tan ticas– me perjudicó un poco”. Obviamente, no es lo mismo dirigir a un tico que a un gringo, un francés, un alemán o un ruso…, máxime cuando no se tiene en cuenta un dogma: “Al tico se le habla en la siguiente proporción: al corazón en un 65 por ciento y a su razón en un 35 por ciento”. Nos movemos más por sentimientos. Un “¡pobrecito!” dicho a tiempo en Costa Rica produce milagros.