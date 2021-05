Recalcamos el respeto y el irrespeto. Son aspectos fundamentales de la vida en sociedad. Si una institución educativa no posee y no ofrenda --y no exige-- un ambiente de respeto, desde el primer día, la transmisión de conocimientos y de valores se desploma, y el adolescente se afirma en la idea de que en la vida todo vale y que la impunidad es la norma.