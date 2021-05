La sentencia de la Sala Constitucional no es un acto jurídico monstruoso ni, menos, un golpe de Estado, como se ha dicho. Roma locuta, no penetro en las ramificaciones jurídicas del fallo. El problema, ahora, es eminentemente político. Tampoco se me pasa por el caletre la idea de que llegará un iluminado a poner al país en el recto sendero de la decencia. Lo que sí espero es que de los sismos de la elección de febrero del 2002 y de la sentencia de la Sala Cuarta, se siga la elevación, intelectual y moral, de la política costarricense. La tontera y la mezquindad (entendida como el sacrificio del interés colectivo en aras del propio o del partido) se han anidado en los estratos más altos de nuestro sistema político. Su última vitrina pública ha sido la Asamblea Legislativa y la conformación, con las excepciones conocidas, del actual Gobierno.