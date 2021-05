El raterismo no hace acepción de cosas ni de personas. Es de lo más democrático. Se roban carros, señales de tránsito, líneas del tren, barandas metálicas, teléfonos, cables, medicinas, en fin, todo. Obviamente, por cuestión de estatus, no nos referimos a los otros, a los grandes robos, donde no caben los rateros, sino los padrinos, los honorables delincuentes, los de cuello blanco.