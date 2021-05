No tenemos ejército, pero el clientelismo político hace las veces de la infantería, la aviación y la marina. Veamos. 1). Encuesta de Hogares. Del total de jefes de hogar receptores de pensión no contributiva de parte del Estado, el 44,2 por ciento pertenece a hogares indigentes, el 15 por ciento a hogares pobres y UN 40,3 POR CIENTO A HOGARES NO POBRES...