Ahora bien, no se puede formular ni aplicar un plan de prevención ni aun de investigación y sanción, si no se domina la materia, si no se está al día. Aquí, por su naturaleza sensible y determinante, no caben la improvisación, la ocurrencia o las solas buenas intenciones. El ancho camino del fracaso está empedrado de emotividad y de escaramuzas.