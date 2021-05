La MIR ha sido también la demostración más palpable de las falsas promesas de los políticos. Putin prometió en su campaña electoral que nunca sería destruida y que se mantendría a toda costa en el espacio. Por ello, poco antes de su retorno a la Tierra, destruida e insepulta, rusos de toda pelambre e ideología se reunieron en Moscú para clamar por su supervivencia. Algunos identificaron la destrucción de la MIR con el genocidio del pueblo ruso y, émulos de ciertos políticos ticos, gritaron: "La patria no se vende ni se destruye". Pero la MIR ya no existe, y los rusos están aprendiendo que la patria verdadera no está en la tecnología ni en la política.