Julio Rodriguez

l nuevo jefe de fracción del PUSC, Rodolfo Brenes, impugna a Rodolfo Silva como contralor general de la República.

El PLN tiene los votos para su designación, pero algunos diputados del PUSC anuncian que romperán el quórum para boicotear la elección. Argumento del jefe de fracción del PUSC: "Queremos una imparcialidad absoluta de la Contraloría (...). No nos importa que sea un liberacionista el que pongan ahí, pero que no haya tenido que ver con este Gobierno en nada".

Prescindamos del contenido político partidista de esta declaración, pues, conocedores de las tuzas con que nos rascamos, posiblemente la razón de esta impugnación sea otra: que Rodolfo Silva no goza de la simpatía de algún diputado, con capacidad de veto, del PUSC. El virus del personalismo recorre nuestros predios políticos.

Reparemos en el contenido de la posición del PUSC. No nos cabe en la mente que un partido maduro y vigoroso, ansioso de conquistar el poder en 1998, esgrima la amenaza del quórum para bloquear una elección democrática, medida violenta que solo se podría utilizar hipotéticamente en situaciones extremas, como cuando un partido mayoritario pretendiera aprobar una ley reñida evidentemente con valores y principios fundamentales de nuestra nacionalidad.

Usar, por ello, el quórum para rechazar la candidadura de un ciudadano a contralor no solo entraña un agravio moral contra este, sino un irrespeto al sistema y, en un partido constituido en la libertad, un inaceptable acto de intolerancia.

Rodolfo Silva posee las credenciales necesarias para un puesto público de este linaje: integridad moral, capacidad académica, experiencia nacional e internacional abundante y un sobresaliente sentido de la prudencia. No creo que haya habido candidato a contralor con mejores atestados. Pero, no se le recusa por su carencia, sino por "su cercanía al Gobierno actual". ¿De cuándo acá la cercanía es una lacra personal?

Si lo fuera, Luis Paulino Mora, ministro de Justicia con Arias; Carlos Arguedas, asesor del ministro Rodrigo Arias, y Rodolfo Piza, embajador en la ONU con Carazo, no podían ser magistrados; Rodrigo A. Carazo, hijo del expresidente Carazo, no podía ser defensor de los habitantes, y la actual subcontralora general de la República, Aracelly Pacheco, no podría ser reelegida por ser hermana nada menos que del secretario general del PUSC, Ovidio Pacheco... Tampoco debieron haber sido nombrados el 90 por ciento de los directores bancarios, pues todos eran "cercanos al Gobierno", y con más razón los presidentes del Banco Central, Eduardo Lizano y Carlos Manuel Castillo.Y ¿no se han ganado sus curules diputados y ministros por su "cercanía" con el candidato? O ¿es que la moral y la ley han cambiado y, ahora, es virtud decisiva la "lejanía"?

El requisito primero, en política y en cualquier posición en la vida, es "la cercanía" con el bien, con la verdad, con la honradez, y la lejanía de sus contrarios... De aquí que erigir en vicio per se "la cercanía" personal a un gobierno o dirigente es una peligrosa demostración de "lejanía" de los principios básicos de la democracia y del criterio de excelencia. Y el PUSC, llamado a más altas cumbres, debe estar por encima de estas naderías.