En todo caso, el Gobierno de la República y los diputados deben dar pruebas fehacientes y constantes, en el orden administrativo o legislativo, para corregir cualquier desviación sobre los flujos de inmigración o sobre cualquier omisión en el orden legal. Nos conviene ser estrictos sobre el particular. Debe, con todo, advertirse, al analizar los hechos en su justa perspectiva, que aun el Gobierno de los EE. UU., no obstante su enorme poderío financiero y tecnológico, no ha sido capaz de controlar la inmigración ilegal o la penetración de inmensas cantidades de drogas, lo cual constituye, por cierto, un estímulo para quienes, a nuestra costa, intentan penetrar en su territorio. También debe tenerse en cuenta, sin ánimo de justificar errores u omisiones, que la creciente pobreza en el mundo expone a los países avanzados o a las naciones en vías de desarrollo, pero estables, a una presión migratoria constante y cada día más severa. Desde esta lacerante perspectiva histórica, todos los países desarrollados deben ponerse "en observación".