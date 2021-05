Don Jorge Wálter hereda una situación fiscal crítica: un déficit del 3,8 por ciento del PIB (hace cuatro años era 2,5 por ciento); una deuda gubernamental del 40 por ciento del PIB (comparada con el 32,1 por ciento inicial), lo que demuestra que vamos de mal en peor. Si no actúa, en 4 años el déficit llegaría al 11 por ciento y habría, de seguro, una crisis. ¿Podrá evitarla? Las credenciales del PUSC para agarrar el toro por los cuernos son flojas, por decir lo menos. No podrá descansar en el mismo equipo económico, sino que tendrá que apelar al propio presidente de la República. Pero ya don Abel afirmó que no pretende privatizar instituciones, despedir a nadie ni subir impuestos, mientras hará lo imposible por ayudar a los pobres. Y eso es más fácil decirlo que financiarlo.