Es cierto: ya no me ortiga. Pero, tampoco, me aliviana el escozor. No lo considero un hombre nuevo (como Obando y Bravo) ni un comunista reciclado. No sé (ni me interesa) qué hace en sus días y sus noches ni la veracidad de su debilidad por las jovencitas. Quisiera ubicarlo como hombre público en su justa dimensión: Ortega es, para mí, un político bienintencionado, desinformado y romántico en su juventud, pero realista y moderado en su edad madura (algún beneficio le habría de traer la caraja edad).