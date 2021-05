El nuevo modelo funciona de hecho para los verdaderos exportadores, los que exportan sin subsidios ni exoneraciones. El Estado debe limitarse a brindar asistencia institucional para evitar que se disipe el esfuerzo individual de los pequeños empresarios que no tienen recursos ni experiencia para emprender el difícil reto de exportar. Promover sin subsidiar. Ayudar sin regalar. Emprender los cambios estructurales de fondo para aumentar la productividad y poder competir. Ahí está la clave. El país no tiene (ni debe utilizar) recursos fiscales para subsidiar a los exportadores, sean o no tradicionales. El modelo anterior, corrupto y dispendioso, se agotó. Y nos agotó. Hoy debemos abogar por imponer un modelo nuevo: competir a puro huevo. Perdón, pero debe ser así.