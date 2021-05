Los “presuntos responsables” no han sido condenados en juicio; por la prensa, sí. Jurídicamente, se presumen inocentes; culpables, según los políticos. La reparación del daño implica, por definición, una sanción. Por eso, cualquiera puede solicitarla. Pero ellos, no. Los asocian con la causa principal del Anglo y, por eso, han resultado culpables desde hace tiempo sin haber sido condenados por juez competente. Tampoco es de recibo el argumento esgrimido por los fiscales de que el monto de la reparación no era concordante con su pretensión pecuniaria a favor del Estado. Los fiscales podrán decir misa y reclamar el millón y Nueva York, como dice la canción. Pero eso no significa que, en sentencia, se los concederán. Los únicos competentes para definir el monto son los jueces.