Aunque las autoridades costarricenses hacen el mejor esfuerzo por llevar a cabo procesos judiciales justos y prontos en medio de las "disputas políticas", todavía muchos ciudadanos tienden a satanizar a los imputados antes del debido proceso, e incluso los no cuestionados son candidatos a sospecha. No se trata de ser permisivos, tampoco de exceder la administración de la justicia con el pretexto de "limpiar" la política. El tiempo permitirá expurgar lo que no se ajuste a la realidad.