Hay que hacerlo porque le sirve al país. Porque le sirve a la seguridad social. No tiene sentido tratar de "gerenciar" soluciones porque no van a solucionar nada. Hay que entrarle a las causas y no hay que tener miedo de tocar y mejorar "las estructuras". Hay que hacerlo por la paz social futura de este país, también. Pero sobre todo, porque desde hace mucho tiempo se está viviendo una enorme injusticia con la gente pobre de la cual todos los médicos somos testigos. El sistema de entrega de servicios médicos actual se está convirtiendo o se ha convertido ya -sin quererlo, estoy seguro- en un cruel impuesto a la clase más necesitada. No hay justicia en que una persona que devenga un salario de ¢60.000 al mes tenga que ir a pagar una consulta privada de ¢8.000 por la irrelevancia del servicio que el monopolio estatal le ofrece. Mucho ojo costarricenses. Aquí está el verdadero problema de la futura paz social de este país. Ensimismarse en "biombos" tiene la enorme desventaja de que le impide a la sociedad costarricense enfrentarse a la realidad.