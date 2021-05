De lo anterior se desprende que la política macroeconómica oficial de corto plazo descansará principalmente en dos instrumentos distintos pero complementarios: la política fiscal y los ajustes en las tasas de interés. Si el déficit fiscal se mantiene dentro de lo programado, reduciéndose al 3,9 por ciento del producto interno bruto (PIB) en el 2005, se podrá mantener el nivel actual de las tasas de interés. Pero, si no, el Central no tendrá más remedio que ajustarlas hacia arriba para mantener el equilibrio externo y las metas de inflación. Por eso, la sanidad de la política fiscal resulta fundamental. Si se controla el gasto y se reduce el déficit fiscal, se podrán lograr las metas de inflación y se mantendrán estables las tasas de interés y las reservas. Esas son buenas noticias. Pero serían aún mejores si se aprueba el proyecto de reforma tributaria que se discute en la Asamblea Legislativa. No solo se podrían reducir más las tasas de interés, sino que, también, bajarían la inflación y la devaluación, y habría menos presión para mantener tan controlados los salarios de los trabajadores. He ahí una buena proposición para productores, trabajadores y consumidores. Ojalá los políticos la entiendan.