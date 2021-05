A la inversa. Los resultados de tantos desaciertos acumulados convirtieron al Estado en el Robin Hood a la inversa: “Quita el dinero a los pobres (cobro de tributos) y lo reparte entre los ricos (pago de intereses) fomentando, así, que unos (muy) pocos vivan a lo grande por cuenta del Estado, y los contribuyentes paguen, a duras penas, por ello. Peor aún, quienes viven directa o indirectamente de este “pastel” –con alto grado de injerencia política del país– no necesitan mejores vías, porque pasean en aviones fuera de las fronteras; no les interesa si las escuelas públicas tienen pupitres, porque envían a sus hijos a escuelas privadas; no ocupan los servicios de la guardia civil, porque contratan para su protección a compañías particulares del ramo y, para su salud, cuentan con hospitales privados fuera del alcance de los pobres, a fin de no tener que “molestar” a la CCSS.