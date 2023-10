El INS regala el dinero de los costarricenses

Qué fácil es regalar el dinero del pueblo. ¿Cómo es posible que el INS patrocine a un equipo de fútbol, un viaje al Everest, un programa de radio, etc., por un total de ¢197 millones? ¿Cuántos equipos de seguridad se hubieran comprado? ¿Cuántas patrullas se habrían arreglado? Estoy seguro de que quienes aprobaron estos gastos o no están o no hay forma de suspenderlos.

A algunos funcionarios no les importa gastar a manos llenas el dinero del pueblo: caso Cochinilla, la trocha, el cemento chino, aparentemente la SAFI del BCR y Asebanacio. Son miles de millones a la basura o a las manos de unos cuantos que logran penetrar las estructuras gubernamentales para su beneficio. Igual supongo que nadie irá a la cárcel.

Juan M. Rojas Brenes, Alajuela

Tarjeta de Davivienda

El 19 de setiembre solicité a Davivienda dejar de cobrar el seguro de la tarjeta y, a la vez, quería devolverla. Como no se pudo por teléfono, tuve que ir personalmente a la agencia en Heredia centro.

Para la devolución, debía pagar el saldo, que precisamente era lo del seguro. Lo hice, pero en estos días me están cobrando otra vez el seguro. Por teléfono me dicen una cosa en la mañana y otra en la tarde. Tengo que pagar el seguro este mes y volver a gestionar la devolución de la tarjeta.

Luis Ordóñez Calvo, Heredia

Accidente en Multiplaza

Mi vehículo fue golpeado por la aguja en el sótano de Multiplaza de Escazú hace dos meses. Funcionarios de vigilancia levantaron el acta y detallaron que ese día habían ajustado el mecanismo por desperfectos. Solicitaron tres proformas, pero, aunque todo se les presentó, debí acudir a un superior en procura de respuesta.

Supuestamente, el asunto está desde hace varios días en el despacho de la gerencia para resolución. El día del accidente cobraron el monto del parqueo, incluido el tiempo para el reporte, acta y toma de fotografías. A veces, el dinero pasa a un segundo plano cuando un cliente, por lo demás adulto mayor, es ninguneado.

José Luis Valverde Morales, Escazú

Contraseñas

Por compras mayores de ¢50.000 se deberá digitar el pin. Me pregunto si pensaron en los adultos mayores y el peligro de que su clave quede expuesta. Algunos pedirán que se la anoten, otros la olvidarán y no faltarán retrasos por repetir una y otra vez la contraseña. Sería mejor eximir al adulto mayor del deber de digitarla.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Permisos a Nya

Creo que la mayoría estamos de acuerdo con la atracción de inversión extranjera a Liberia, que incentive el desarrollo y cree oportunidades para los habitantes, pero un proyecto de esta magnitud va a tener una fuerte demanda de la escasa agua que hoy no cubre a veces nuestras necesidades.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Pide devolución de $20 al Banco Nacional

El Banco Nacional me cobró $20 de la anualidad de mi tarjeta de débito. No sabía de las anualidades y es la primera vez que me salen con esto. Sin embargo, también aducen que tengo dos tarjetas de débito y por eso me rebajaron $20, cuando en realidad tengo una.

Después, por chat, alegaron que no fue por las dos tarjetas, sino porque en el 2022 no me cobraron. Al preguntar por chat que dónde decía lo de la anualidad y la potestad del Banco para efectuar dos rebajos a mi cuenta, lo más fácil fue cerrar la sesión y dejarme sin respuesta. Quiero el dinero de vuelta.

Evelyn Arce Quirós, Cartago

Cartas por WhatsApp

