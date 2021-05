Planes integradores. Realizar esa tarea no sería fácil, porque no se trata de regalar a las municipalidades los planes reguladores, que tienen raíces legales y metodológicas en la década de 1960 y se limitan al uso de suelo, sino crear los planes de gestión de desarrollo urbano que integren no solo infraestructura y servicios sino también competencias, recursos y organización política institucional.