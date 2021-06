Me di cuenta de esa calamidad en mis visitas. Es imposible no decirlo. Quienes, en la próxima década, tengan que ir revisando el rumbo de la educación costarricense desde el preescolar hasta el posgrado, si no quieren que todo trabajo de transformación se quede en lo administrativo y siga ahogándose en sueños frustrados, deben embeberse de este asunto.