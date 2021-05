Inconsciencia nacional. En este país no hay conciencia nacional, es decir, de toda la nación, por salvar lo poco que nos va quedando de la naturaleza. Permitimos, pasivamente, que los dueños de fincas derriben el bosque primario, con permiso oficial o sin él, con el único fin de obtener algo más de riqueza particular; me parece que pocos somos los que sentimos un escalofrío de rabia e impotencia cuando vemos desfilar por las carreteras inmensos camiones cargados de troncos de árboles abatidos y desramados en la selva. Hay complicidad general; pero, sobre todo, de las autoridades.