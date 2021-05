Las razones que se dieron a la Sala por parte de las autoridades, incluida la presidenta del PANI, fueron la pobreza, descuido y suciedad en el ambiente familiar de la menor, cuya vivienda no tenía ventilación, luz, letrina, etc. Además, se adujo que la madre no había tenido “control prenatal” y que, a los 26 años, había tenido 5 partos.