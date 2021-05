Más que las críticas en sí, lo que llama la atención y molesta en las palabras de la Presidenta de la Asamblea Legislativa es su nivel o el tipo de conductas que denuncia. Un grupo de diputados no lesiona normas propias de adultos, sino que ha sufrido una especie de regresión. De aquí la frase de la Presidenta de la Asamblea Legislativa: "A veces, me siento como la maestra a la que se le escapan los chiquillos de las clases". A esta descripción general siguen críticas más concretas: irrespeto de algunos diputados hacia sus compañeros, abandono constante del salón de sesiones y ruptura del quórum, desinterés en los temas tratados, falta de colaboración de los jefes de fracción, pretextos para ausentarse del plenario y otras más. Una foto adorna la información periodística: dos diputados, uno por cada fracción mayoritaria, este sonriente y el otro adusto, compran lotería durante una sesión plenaria. No especifica la nota si se trata de la lotería de la Junta de Protección Social o de tiempos... aunque el problema, en realidad, es ese: el valor del tiempo.