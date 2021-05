En varias ocasiones me volví a encontrar con él, y pese a que yo era muy joven, siempre se tomaba tiempo para conversar conmigo. Tuve el privilegio de trabajar a su lado: una de mis mejores épocas. Cuando me preguntaban: "¿Dónde estás trabajando", me sentía muy orgulloso al responder que trabajaba con don Manuel Emilio Rodríguez; pero me sentía aún más orgulloso cuando me decían que mi jefe era una persona muy reconocida por su rectitud profesional, su honestidad y su buen nombre.