Riesgo en los centros educativos

El 11 de mayo, un alumno del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Liberia apuñaló a un compañero por la espalda en las instalaciones del centro educativo. El agresor apenas tiene 14 años. La misma edad cumplió la ejecutora de un ataque con cloro que inutilizó el ojo derecho de otra niña, el 13 de junio, en el Colegio de Chacarita, Puntarenas.

Según la Fiscalía Penal Juvenil, en los primeros cinco meses del año se abrieron 1.346 expedientes por violencia en los centros educativos. Leonardo Sánchez, viceministro de Educación, dijo a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que algunos estudiantes no van a clases, sino a traficar drogas.

La remisión de los casos a los tribunales especializados es insuficiente. Más allá del reproche merecido y la rehabilitación necesaria, es preciso considerar las necesidades de las víctimas y la protección del resto de la comunidad estudiantil y docente. Para esos efectos, el Ministerio de Educación Pública (MEP) está mal preparado.

La Constitución Política establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación preescolar, general básica y diversificada. A nadie se le puede negar esa formación. En consecuencia, el Ministerio no tiene medios para separar a los alumnos con comportamientos delictivos del resto de la comunidad.

El sistema olvida a la víctima y se concentra en el victimario. “Insistimos en una acción correctiva. Que el estudiante pueda recapacitar sobre lo que hizo y el mismo hogar le pueda dar los apoyos necesarios para reordenarse”, dice Yorleny Porras, directora de Desarrollo Curricular del MEP. Las medidas aplicables tienen carácter disciplinario para obligar al transgresor a recapacitar sobre sus actuaciones, agregó la funcionaria.

Son fines loables. La sociedad tiene la obligación de rehabilitar y redirigir a los transgresores juveniles, así como asegurar su desarrollo educativo. Pero vista la violencia en las aulas y las revelaciones sobre el tráfico de drogas, también es innegable la obligación de proteger a los demás estudiantes, a sus maestros y al personal administrativo. Urge armonizar el cumplimiento de ambas obligaciones y la normativa actual no lo permite.

Cuando la falta es gravísima, las autoridades educativas pueden imponer hasta 30 días naturales de “inasistencia”. La medida incluye la obligación de seguir estudiando en la casa y cumplir los deberes impuestos al resto de los alumnos. A los docentes se les encarga dar seguimiento a su progreso. La sanción no excluye al estudiante del sistema educativo, pero lo aleja del medio donde podría crear riesgos para el resto de la comunidad. No obstante, el regreso al centro educativo es inevitable a muy corto plazo.

No hay para estas situaciones una solución ideal. La educación a distancia, sobre todo si es para un caso en particular, difícilmente tendrá la misma eficacia. Si el estudiante exhibe problemas de conducta, hay razón de más para temer su rezago educativo. El aislamiento mismo puede incidir de forma negativa en su comportamiento y, en muchas ocasiones, las conductas agresivas son aprendidas, precisamente, en el hogar donde se cumple el período de “inasistencia”.

No obstante, esas objeciones siguen centradas en el victimario, no en las víctimas, y cuando hablamos de puñaladas, pérdida de la vista y narcotráfico, el riesgo es innegable, así como la obligación de minimizarlo. Treinta días naturales no bastan para asegurar la modificación de conductas tan graves, sobre todo cuando el entorno podría estar reforzándolas y no hay asistencia profesional para inducir el cambio. Por otra parte, no es difícil imaginar el efecto sobre los demás estudiantes del retorno al aula del infractor a 30 días naturales de la puñalada, la agresión química o la venta de drogas.

Los derechos del infractor, incluido el acceso a la educación, deben ser respetados, pero también los de los demás menores confiados por sus familias a la supuesta seguridad de los centros educativos.

