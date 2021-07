Retos económicos para el 2011

Las perspectivas de la economía costarricense para el 2011 no son negativas. Pero tampoco son muy halagüeñas. La mayoría de los analistas considera que las principales variables tendrán un comportamiento similar al del año anterior. Eso significa que las autoridades enfrentarán serios retos para revertir las tendencias y enrumbar el país hacia un crecimiento más elevado y sostenido y mejorar los índices sociales.

Aunque no se tienen todavía cifras definitivas del 2010, los indicadores señalan que la producción nacional creció alrededor de un 4% en términos reales (inferior al promedio latinoamericano superior el 5%); la pobreza superó el 21% de los hogares costarricenses; el desempleo ronda el 7,5% de la fuerza laboral; la inflación subió un 5,82%; el déficit fiscal se deterioró frente al observado en los últimos años y ronda el 5,5% del PIB; el déficit en la balanza de pagos también se ha venido expandiendo, y las entradas de capital, producto de la pobre rentabilidad en los países desarrollados y sus bajas tasas de interés, han apreciado la moneda nacional. Lo más probable es que, en ausencia de medidas extraordinarias, los resultados del 2011 podrían ser similares.

Crecimiento y empleo. El Banco Central publicará sus propias perspectivas en su Programa Macroeconómico al final de enero. Sin embargo, declaraciones preliminares dadas a este periódico, así como las cifras mensuales del índice de actividad económica (IMAE), señalan que el PIB nuevamente se expandirá alrededor de un 4% en el 2011, menos que las proyecciones latinoamericanas. Esa tasa de crecimiento, inferior al promedio de los últimos 5 años, será insuficiente para mejorar el empleo y pobreza, especialmente por las limitaciones del sector público para aumentar la planilla y las transferencias a los sectores más vulnerables. He ahí los primeros retos para las autoridades costarricenses.

Inflación. El Banco Central enfrentará retos distintos. El primero es mantener la baja inflación observada en los últimos dos años (4,05% y 5, 82%, respectivamente) sin afectar la producción nacional. Para este año se había fijado una meta del 4% (más o menos 1 punto porcentual) con el objeto de acentuar la tendencia decreciente de los precios y lograr la convergencia con la de los países con quienes comerciamos. Desafortunadamente, las variaciones en el IPC de los últimos tres meses fueron muy elevadas (anualizadas se ubican en el 7,5%, casi el doble de lo programado), y las expectativas de inflación tampoco han cedido.

El Banco Central ha mantenido una política de reducción de tasas de interés incompatible con una baja inflación (la tasa básica pasiva volvió a bajar al 7,25%, inferior a la inflación esperada), por lo que podría revisar sus políticas, incluyendo la emisión resultante de su intervención en el mercado cambiario. En ese sentido, lo menos apropiado sería revisar al alza sus metas en el próximo Programa Macroeconómico, pues afectaría considerablemente su credibilidad. Mejor sería ajustar los instrumentos de combate a la inflación y avanzar rápidamente al esquema de metas de inflación (inflation targets), como recomendó el FMI.

Déficit fiscal. En las finanzas públicas el Gobierno enfrenta, quizás, el mayor de los retos. El déficit fiscal rondará el 6% del PIB en el 2011 –porcentaje inconveniente para la estabilidad en cualquier país del mundo– y con una tendencia a crecer. La situación se origina, en parte, por la reducción en la tasa de crecimiento de ingresos asociada con la ralentización económica, pero fundamentalmente por el aumento en los gastos no revertibles, muy por encima de la expansión nominal del PIB, incluyendo la planilla estatal (sueldos y salarios, y nuevos servidores), tal y como señalamos oportunamente en el 2009 y 2010. La presidenta Chinchilla, afortunadamente, reconoció el problema en declaraciones dadas a este diario el pasado 17 de diciembre y ofreció dedicarle especial atención.

Reforma tributaria. El ministro de Hacienda, Fernando Herrero, ya anunció una reforma para sustituir el impuesto sobre las ventas por el valor agregado (IVA), con un importante incremento de base tributaria y un ligero ajuste en la tarifa. Nosotros defendimos esa iniciativa por los efectos positivos en la economía nacional. Pero no hay suficientes detalles todavía sobre la reforma al impuesto sobre la renta. Tampoco se han dado muestras de una reducción del gasto público para no tener que descansar únicamente en aumentos de impuestos para sanear las finanzas. Como mínimo, deberían congelarse las plazas públicas (incluyendo interinos) y revisar la política salarial, como han hecho otros países en problemas. Si no hay un esfuerzo genuino por la vía del gasto, será políticamente difícil lograr consensos para aumentar impuestos.

Plan Nacional de Desarrollo. En los demás campos del quehacer económico y social cobrará importancia el Plan Nacional de Desarrollo para 2011-2014, elaborado por el Ministerio de Planificación. Sus cuatro ejes prioritarios son importantes: aumentar la producción mejorar la productividad del país (incluyendo la eficiencia del sector público); reducir el desempleo y aliviar la pobreza; mejorar la seguridad (de lo cual también depende la inversión nacional y extranjera), y atender el control ambiental. Para ello, el Plan contempla muchas acciones específicas, unas muy efectivas, otras no tanto, y algunas relacionadas con la educación, que producirán efectos a largo plazo. Pero para poder invertir más recursos en esas áreas, se requiere sanear primero las finanzas.

Lo más importante del Plan es que preserva la estructura básica del modelo de desarrollo como estrategia de largo plazo, basado en la apertura comercial y expansión de las exportaciones como punta de lanza del crecimiento de la producción y generación de empleo. Pero también introduce ajustes importantes, dada la difícil coyuntura de la economía internacional. Los mercados emergentes del Asia y Latinoamérica cobran importancia, dado el magro crecimiento de los mercados tradicionales, así como atraer inversión extranjera directa para coadyuvar con el escaso ahorro nacional, aspecto en el que la presidenta Chinchilla se ha comprometido personalmente.

El Plan destaca la urgente necesidad de aumentar la productividad y eficiencia de la producción nacional, tanto para el mercado interno como el exterior, habida cuenta de que las entradas de capital deprimen el tipo de cambio y afectan la rentabilidad de los exportadores de bienes y servicios. Sin mayor eficiencia interna, sería difícil alcanzar la meta propuesta en exportaciones. Esa situación posiblemente prevalecerá por algún tiempo, por lo que resulta difícil o, al menos, inconveniente, interferir con el libre mercado de divisas sin afectar la inflación. Así lo reconoció expresamente doña Laura en la entrevista antes mencionada. Y aunque eso es materia exclusiva del Banco Central, dada su especialidad orgánica, esperamos que lo considere como una buena recomendación, y no un mandato, y sepa actuar de conformidad.

Finalmente, cabe destacar que el Plan contempla evaluación constante de resultados y rendición de cuentas, al menos anualmente. Ahí veremos su efectividad y la necesidad de efectuar ajustes si los resultados se desvían de las metas.