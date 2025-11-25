Editorial

‘Panama papers’

El “Semanario Universidad” admite que en la mayoría de los casos nacionales no hay ilegalidad alguna, pero luego siembra una nebulosa de dudas y sospechas

Los Panama Papers (Papeles de Panamá), una gran cantidad de documentos extraídos de un bufete panameño, algunas de cuyas operaciones dan pie a serios cuestionamientos, fueron publicados, en su versión local, por el Semanario Universidad. El tesoro de información, en manos más hábiles, probablemente permitiría correr el velo de operaciones ilícitas con gran provecho para la opinión pública. Pero el Semanario no hizo distinciones y, junto a algún caso donde la ilegalidad salta a la vista, incluyó una pléyade de nombres y empresas, sembrando duda sobre todas ellas.








