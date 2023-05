Más errores de Hacienda

El presidente, Rodrigo Chaves, calificó de “mentirosillos o mal informados” a quienes señalaron la pretensión de cobrar el 13 % sobre el valor total de los boletos aéreos comprados dentro y fuera del territorio nacional para viajar desde nuestro país y hacía él, pero eso es exactamente lo que dice el paquete tributario enviado por su administración a la Asamblea Legislativa. Por el contrario, el proyecto no consigna lo afirmado por el mandatario en sus acostumbradas conferencias de prensa. Según Chaves, la intención es que los vuelos originados en Costa Rica “paguen el 13 % sobre el 10 % de la tarifa”.

La propuesta de eliminación de exoneraciones presentada por los ministros de Hacienda y Presidencia, Nogui Acosta y Natalia Díaz, el 18 de mayo, deroga el punto a del inciso 1 del artículo 11 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, donde se establece una tarifa preferencial del 4 % sobre el 10 % del valor de los boletos aéreos.

Eliminada la tarifa vigente, la propuesta crea el inciso 9 del artículo 3 de la misma ley para describir el hecho generador del impuesto del 13 % en los siguientes términos: “El hecho generador ocurre en el momento de la compra de boletos o pasajes aéreos, cuyo origen o destino sea el territorio nacional, para cualquier clase de viaje. Tratándose del transporte aéreo internacional se configura y se aplicará sobre el valor del boleto”.

No hay otra forma de interpretar la norma. Todo boleto con destino u origen en Costa Rica pagaría el 13 % sobre la totalidad del valor. Un boleto de la ruta San José-Miami, cuyo costo es de $336, pagaría unos $44 de IVA en lugar de $1,36 en la actualidad y el pasaje se encarecería un 12,5 %.

Si hubiera duda, el propio Nogui Acosta confirmó que la propuesta inicial planteaba cobrar el 13 % sobre el costo total del boleto, y no sobre el 10 %. También prometió impulsar una moción para corregir el texto. “La propuesta inicial iba sobre el 100 %, pero preferimos dejarlo sobre el 10 %”, afirmó.

La moción alinearía el proyecto con lo que el presidente dijo que dice después de la lluvia de críticas de la industria turística y otros sectores, pero las contradicciones no cesan. Sin ahondar en razones, Acosta dice haber “preferido” dejarlo en el 10 %, pero el presidente explicó, con razón y claridad, que no se trata de una preferencia. “Póngase que va para Miami. Usted vuela sobre Costa Rica, la porción prorrateada del costo sobre Nicaragua, Honduras, Belice y el mar Atlántico no la podemos cobrar”, aseveró, con el ministro de Hacienda a su lado.

Si la enmienda para aplicar el impuesto únicamente al 10 % del valor del boleto no es una preferencia, necesariamente es la corrección de un error. Pero Acosta también parece haber despertado a la imposibilidad de cobrar el IVA sobre ventas hechas en el extranjero. Una segunda moción enmendará la propuesta para aclarar que el cobro se aplica a los boletos aéreos comprados en el país y no los adquiridos fuera del territorio nacional.

Ese es un segundo error en la misma norma y se suma a yerros de mayor trascendencia en el paquete fiscal, como el “error personal” cometido por el ministro al reducir el monto exento del impuesto sobre la renta. La cadena de errores y enmiendas dice mucho de la calidad de la iniciativa fiscal presentada al Congreso sin siquiera una estimación de su impacto.

Enmendados los errores, la industria turística y los medios de comunicación serían “mentirosillos o mal informados” si insistieran en que el proyecto dice lo que en verdad dice en la actualidad, pero subsistirían las razones para incrementar el escrutinio del paquete fiscal. Eso no se resuelve con una moción.