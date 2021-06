Murillo se pregunta quién enviaba los expedientes al abogado y si alguien les daba seguimiento. Esto último, evidentemente, no ocurría, lo cual no quiere decir que el organigrama dejara de asignar un superior al profesional. Pero la funcionaria no sale de su asombro al constatar el descarrilamiento de 167 procesos en el breve lapso de cinco años. Así se explica cómo una empresa puede conservar la condición de proveedora pese a la existencia de 15 procedimientos en su contra.